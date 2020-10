Reiteran no arrojar basura al arroyo Antoñico para evitar desbordes

Vecinos de Avenidas de las Américas al 2100, piden que los ciudadanos no arrojen basura al arroyo Antoñico para que no se desborde del agua y evitar alguna tragedia."Esto suele suceder, nosotros le pedimos a la gente que no arroje basura al arroyo para evitar estas situaciones. Además, cuando hay mucho caudal, el arroyo rebalsa y es un riego para las personas que tienen una vivienda a la vera del agua", expresó aJorge, empleado de la municipalidad."Hoy está al borde de taparse del todo. En estos días van a comenzar los trabajos en esta zona", dijo.En tanto, Ramón Flores un vecino de la zona, comentó que "hoy llegué a mi gomería y me encontré con el puente desbordado porque arrojaron muchas cosas al agua. Hay muchos chicos que juegan por ahí y es peligroso"."También hay roedores de todo tipo, encontramos partes de autos en el lugar, por eso está tan tapado. Quiero que limpien el lugar para no ocurra ninguna desgracia, como sucedió el año pasado con la chica que arrastró el arroyo, porque estaba un metro arriba el agua", finalizó.