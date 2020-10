Fenómeno histórico: El Río Paraná presenta el agua más clara

Por estos días, el río Paraná presenta el agua más clara."El agua clara es consecuencia de uno de los fenómenos que tuvimos, que es la bajante del río y la poca circulación del agua. Esto sucede mucho más al norte, en el río Paraguay, que es un afluente del Paraná", expresóFabián Blumenblat, presidente del Club de Pescadores."El río Paraguay, recibe agua del río Bermejo, el nombre corresponde a su color bermellón, rojo. Viene de la zona de Los Andes, que desemboca del sur, este, y arrastra de Formosa, Salta, mucho sedimento de tierra arcillosa", dijo.Y agregó que "el agua se vuelca en el Río Paraguay, y a su vez lo vuelca en el Río Paraná, por eso el color amarronado del agua que llega a esta zona. Al no haber agua de deshielo, no se produjo este arrastre de sedimentos en el Bermejo, como pasa normalmente, entonces no llegó a teñir nuestras aguas y por eso la vemos tan clara y cristalina".Un periodista de Corrientes, difundió un video en donde se lo observa tomando agua del río en Goya. Al respecto, Fabián comentó que "lo hizo para mostrar lo que está sucediendo, la característica totalmente extraña que presenta el río en esta época".