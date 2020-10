Vecinos de barrio Paraná XXVI reclaman por problemas con el agua potable

En la mañana de este martes y con todas los cuidados pertinentes ante la pandemia del coronavirus, unos 30 vecinos de barrio Paraná XXVI, en la zona de calle Artigas y O´Higgins, se manifestaron para reclamar por los inconvenientes que vienen teniendo desde hace varios meses con el servicio de agua potable.En diálogo con Elonce TV, Miguel contó que "desde enero venimos con una caudal de agua muy bajo para poder llenar la cisterna, que luego distribuye el agua al barrio y no podemos encontrarle una solución"."Tenemos el canal de diálogo con la Municipalidad, pero últimamente no tenemos solución y eso nos preocupa de cara a la temporada estival. Hemos pasado toda la pandemia sin agua, y este fin de semana fue de terror, no tuvimos agua y los cortes han sido permanentes", agregó.Por su parte, Gladys, otra vecina damnificada, dio cuenta que "somos más de 300 familias y hay un solo tanque que nos abastece. El caudal de agua que entra no es suficiente, hay un chorrito para abastecer semejante barrio"."Durante cuatro años estuvimos muy bien con el agua, pero a principios de año empezamos con los problemas", remarcó y coincidió con su vecino Miguel en que el diálogo con la comuna está abierto, "pero no han respondido como nosotros queremos que es el agua. Queremos tener agua", finalizó.