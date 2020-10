Afirman que hay una "moda" por tener animales autóctonos en cautiverio

La semana pasada, la Dirección General de Fiscalización de Entre Ríos, rescató a dos animales, un mono "tití" que estaba en cautiverio en una vivienda de Paraná y una carpincha que había atacada por unos perros en la ciudad de Victoria. Este jueves, ambos serán trasladados a un santuario en el departamento Colón donde continuarán con su recuperación y readaptación a su ambiente natural.Sobre estos procedimientos, el médico veterinario Manuel Maza, director General de Fiscalización, señaló en declaraciones aque en Victoria, "unos vecinos se acercaron a Prefectura para dar cuenta que una carpinchita había sido atacada por unos perros y no se encontraba en buen estado. Se la llevaron a los efectivos y éstos la tuvieron a su cuidado con asesoramiento veterinario con el objetivo de poder trasladarla".Mientras que en el caso del mono, "fue recibida una denuncia a través de las redes y tras un allanamiento encontramos el animal que estaba en una jaula muy pequeña y en malas condiciones de cautiverio". El allanamiento se realizó en una vivienda de calle Mantegazza, en la zona de barrio Thompson.Este jueves ambos animales serán trasladados a la reserva Tekove Mymba en departamento Colón, que es una especie de santuario donde el público en general no tiene acceso. "Es un emprendimiento privado que tiene unas 2600 hectáreas, donde se han podido fiscalizar buenas condiciones para el traslado de los animales", señaló Maza.Consultado sobre qué sucede con aquellas personas que tienen en su poder estos animales, el funcionario explicó que generalmente desde Fiscalización "no se hace una denuncia a la justicia ordinaria, salvo que haya una denuncia concreta. Pero si se toman medidas. Desde Fiscalización, tenemos la vocación de rescatar a los animales y priorizar la reinserción de los mismos".Finalmente, Maza pidió a la población no tener este tipo de animales en sus hogares, ya que muchas veces no están en las mejores condiciones y padecen las consecuencias del cautiverio. "Sabemos que son animales realmente hermosos, pero tenemos que aprender a disfrutarlos en su estado natural, en libertad, sin molestarlos. En este último año ha habido una especie de moda en la que se intenta tener carpinchos en domicilios para poder sacarse fotos, pero no es necesario tener a los animales en jaulas para poder disfrutarlos. Invitamos a la gente a evitar estas situaciones y en el caso en que se identifiquen, se denuncien, porque los animales deben estar libres, como se encuentran naturalmente. Además existen normativas nacionales y provinciales que prevén el cuidado de la fauna autóctona. Hay que ser responsables".