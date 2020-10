Madre de 8 hijos pide ropa y colchones: Con el temporal se le inundó la casa

A causa del gran temporal que ocurrió el lunes por la tarde y continuó este martes, se inundó una casa del barrio Caritas de Paraná en la que vive una madre con sus ocho hijos de 13, 11, 10, 9, 8, 6, 4, 3 años. La vivienda está ubicada en calle Larramendi y Pasaje Público."Entró mucha agua por el techo, el inodoro y los costados", informó Ayelén Falcón aEn este sentido contó: "hace tres años que me pasó lo mismo, ya no sé qué hacer, mis hijos no tienen ropa, perdimos todo"."Hace seis meses que falleció mi suegra, ahora estoy sola, hace tiempo que realice los reclamos para que me ayuden, pero nunca tuve respuesta", resaltó Ayelén.Además, indicó que "mi casa está más abajo que la calle, es como si viviéramos en un pozo".Según contó Ayelén, la conexión de electricidad de su casa es muy precaria "los cables se mojaron y teníamos miedo que haya una explosión. Llamé toda la noche para pedir ayuda, mis hijos no pudieron dormir"."Logramos rescatar algo de comida gracias a la ayuda de mi mamá, que vive a unas cuadras", sumó.Los interesados en ayudar a Ayelén y a su familia, con ropa y colchones, pueden comunicarse al (0343) 4552698.