Paro de colectivos: Asamblea Ciudadana pidió terminar la concesión del servicio

Luego de cuatro días de paro de colectivos debido a que trabajadores argumentan una deuda en el salario, la Asamblea Cuidana envió al municipio de Paraná un petitorio para quitarle la concesión del servicio de transporte urbano a la empresa Buses Paraná."En la reunión de anoche se resolvió solicitarle a la Municipalidad que se inicie el proceso de caída de la concesión porque la situación no da para más", expresó aAlicia Glauser, eferente de la Asamblea Ciudadana de Paraná."Esto ya se propuso a la intendencia cuando tuvimos 50 días de paro, invitamos a Bahl que escuche a la ciudadanía para que se tomen medidas inmediatas", resaltó.Y argumentó: "Brindamos una solución sobre cómo puede ser un servicio por kilómetro, para que haya colectivos en la calle y que los trabajadores cobren"."Hoy nuevamente los trabajadores no contaron con el servicio de colectivos y no pueden pagar otros medios de transporte, porque son sumamente caros en relación a los salarios".Al finalizar contó que "pedimos que los ciudadanos sean invitados en la mesa de discusión de la nueva forma de servicio. Los usuarios son los que sostienen el servicio y los que menos opinan".