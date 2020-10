El Voluntariado Santa Rita volverá a recolectar pañales en la Catedral

El Voluntariado Santa Rita del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná lleva adelante una intensa labor para ayudar a quienes más lo necesitan. Antes de la pandemia, todos los 22 de cada mes recolectaban pañales en la Catedral. Luego de 8 meses, este jueves, volverán a la iglesia y juntarán donaciones."Les queremos informar a los fieles y devotos de Santa Rita, de los protocolos que vamos a implementar el próximo 22 de octubre. Durante toda la jornada, vamos a recibir donaciones de pañales", expresóIsabel De Medina"Durante la mañana serán solo dos horas de recolección, de 10 a 12 horas. Por la tarde, estaremos de 19 a 21 horas. Para las personas que no puedan ir en ese horario, pueden dejar la donación en la secretaria de la Catedral", dijo.Y agregó que "Una vez que termine la recolección, iremos directamente al hospital, porque por esta vez, las autoridades se encargaran de repartir los pañales. Nuestro trabajo se trata de la asistencia al chico, pero en estos tiempos, no podemos ir hasta allá"."En la Catedral habrá dos voluntarias a la mañana y dos a la tarde, pondremos un canasto a dos metros para que las personas puedan dejar los pañales y no tener que acercarse. Nos aseguramos que todos estén protegidos", finalizó.