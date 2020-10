Colectivos urbanos: Continúa el paro, los usuarios siguen sin servicio

el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh

Los usuarios se ven nuevamente afectados por la medida. Los choferes de colectivos afiliados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no acataron la conciliación obligatoria dictada el viernes por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el marco del conflicto con la empresa Buses Paraná por falta de pago de salarios.Según manifestó"Provincia no transfirió los fondos y por ese motivo sigue la medida de fuerza"."No se hicieron los aportes a la empresa y pasamos mediados de mes y todavía la empresa no ha completado el primer 50% del sueldo a los trabajadores", acusó Groh al sentenciar: "Es inadmisible tanta demora para todo y sobre todo en esta situación que vivimos hoy día por la pandemia y la crisis económica".En tanto, dijo a: "Estuvimos realizando las gestiones para que nos depositen los fondos, pero llegada las 14 horas nos informaron que no iba a estar el dinero, que iba a estar mañana, por lo cual no se pudo proceder a la cancelación de los sueldos. Los choferes tienen el 40% depositado y exigen el 50% para poder salir a trabajar y hasta tanto no estén depósitos de la provincia no se puede pagar lo que falta".Sobre la reunión que mantuvieron esta tarde, comentó que "autoridades de la provincia no pudieron asistir, UTA tampoco se presentó, estuvieron los representantes de la empresa, y estuvo por parte de la Municipalidad el secretario de Transporte. En el encuentro, dejamos plasmado que UTA no acató la conciliación obligatoria por la secretaria y que no se hizo presente en el día de la fecha"."En todo momento estamos en comunicación con los delegados del gremio, para poder informarles cómo avanza el depósito de los subsidios. Pero ellos siguen en su postura de que hasta que no esté depositado el 50%, no retoman el servicio. Una vez que tengamos el dinero, la transferencia es inmediata", indicó.Al respecto de la Conciliación obligatoria, Brumatti dijo que "la solicitamos antes de la reunión del viernes y está fundamenta en el acta que firmó UTA con nosotros en el mes de agosto. En ese momento, se aclaró que la empresa depositaria la primera mitad del sueldo cuando provincia transfiera los subsidios y el 2do 50% con fondos nacionales. En virtud de que las empresas no recibieron los fondos provinciales, entendemos que ellos tienen que cumplir el acta que firmaron con nosotros y estar a la espera del depósito, sabiendo que las empresas, sabiendo de las demoras hizo dos anticipos de sueldos y evitar este conflicto"."Hasta el momento no se estableció ninguna reunión para mañana. Estamos a la espera de que se depositen los subsidios para ver si mañana se puede proceder al pago de lo adeudado. La Municipalidad está gestionando la transferencia, se entiende que este mes fue excepcional y que no va a volver a suceder", finalizó.