Afirman que con el paro de colectivos, "la gente hace arreglar las motos"

Raul Gregorutti, de una casa de repuestos y arreglos de motovehículos, contó a Elonce TV que "gracias a Dios estamos con muchísimo trabajo. Como sucedió hace unos meses, con el paro del colectivo, la gente no tiene otra opción y hace arreglar las motos. Estamos viendo rodados que hace muchos años no se veían en la calle y la moto sale andando".



Desde hace muchos años se dedican al service "y con el boca a boca, estamos tapados de trabajo. Se están recuperando motos que eran irrecuperables, y también restauramos. Apareció mucha gente nueva con motos que no habíamos visto nunca en el negocio y se hicieron clientes habituales".



Por otra parte, Gregorutti hizo referencia a cómo influye el aumento del dólar en el precio de los repuestos. "Un 70, 80% acá es todo importado y tampoco está fácil conseguir algunos, según comentan los importadores; pero la vamos llevando". Y dio cuenta que hay "variaciones continuas en los precios".



Finalmente y sobre la venta de cascos, dijo que "no ha aflojado, ya que se ha hecho una costumbre y a la gente no le cuesta usarlo. La venta continúa firme". Elonce.com