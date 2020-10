Al menos hasta el lunes no habrá servicio de colectivos urbanos en Paraná

Lo que argumenta UTA

Los choferes de colectivos afiliados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no acataron la conciliación obligatoria dictada el viernes por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el marco del conflicto con la empresa Buses Paraná por falta de pago de salarios.En ese marco, la Secretaría de Trabajo dictaminó la conciliación que tiene vigencia desde las 00 horas de ayer y por 15 días. Pero desde la UTA ya habían adelantado que no iban a acatar ninguna medida de ese tipo:. La conciliación se puede aplicar cuando hay un conflicto de intereses, pero no cuando es de derechos, como es esto. Hay una deuda. Hemos sido permanentemente flexibles, acatamos todas las decisiones, pero hoy no hemos encontrado solución por lo que nos encontramos en esta situación lamentable paray lamentable también para los usuarios que no van a tener transporte", se afirmó desde el gremio cuando se anunció el paro de colectivos."Nosotros hasta el momento no hemos sido notificados", respondió este sábado el secretario gremial de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Sergio Groh al ser consultado respecto a la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la provincia. En ese sentido aclaró: "Ha salido por algunos medios que nosotros no la acatamos, pero hay una gran diferencia entre no acatarla y no haber sido notificados".Aseguró que tampoco fueron informados acerca de la audiencia de conciliación que la cartera laboral fijó para el lunes a las 18hs."Para nosotros es sencillo:. Esto lo sabe también Provincia", remarcó Groh este sábado en declaraciones a esta Agencia. "Provincia transfiere el dinero el día lunes, la empresa completa el 50% del sueldo y nosotros levantamos la medida, porque sabemos que el otro 50% se cobra con el subsidio nacional", agregó.Por último, el dirigente de UTA Paraná aseguró queMientras tanto,"Encontrándose actualmente resentidos los derechos elementales de la ciudadanía, dado la imposibilidad de trasladarse a través del transporte público, resulta imprescindible y urgente recomponer un mecanismo de diálogo que permita buscar soluciones consensuadas al presente conflicto", se sostiene en la resolución 552 firmada por el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías."En circunstancias como las que nos ocupa también debe priorizarse el interés general, ya que a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 se establecieron en esta materia relaciones de coordinación y no de supremacía, entre los derechos constitucionalmente garantizados de huelga y los de protección al conjunto de la comunidad de forma tal de armonizar sus disposiciones", se destacó.Además, más adelante se aclaró: "Debe dejarse claramente sentado que el objetivo primordial del actual procedimiento, no solo es tratar de avenir a las partes a fin de que lleguen a un acuerdo que solucione un conflicto de origen, sino y en primer término garantizar la paz social en virtud de la necesidad pública de contrarrestar los posibles desbordes en que puedan incurrir las partes".En el mismo acto,También, la concesionaria afirmó que esa situación se ve agravada ante "la falta de aportes nacionales a la fecha", sumado a "la falta de aportes a la fecha de los compromisos asumidos por el Gobierno Provincial de hacerse cargo de por lo menos el 50% de las acreencias que percibían las empresas durante el año 2018, correspondientes al período septiembre/20 y la carencia de aportes municipales adicionales que permitan compensar déficit".Afirmó la empresa que realizó un adelanto salarial "mediante el aporte de una suma fija de $ 10.000 en fecha 06/10 y un nuevo aporte por el mismo concepto de $ 10.000 que se liquidaron en el día de la fecha (16/10)". Señaló después Buses Paraná que esos pagos fueron "un nuevo compromiso financiero de las concesionarias que integran la Agrupación en forma particular y sin ningún tipo de apoyo estatal, cercana a $ 10.000.000, con el único objeto de sostener a sus trabajadores y mantener la paz social, aún a costa de nuevos endeudamientos e incumplimientos de otras obligaciones".En otro punto, se hizo referencia a "la drástica caída de pasajeros transportados, cercana al 90% de los registrados en similares períodos anteriores, resultando inevitable reconocer que, en la práctica, se ha afectado de modo terminal la posibilidad de afrontar las obligaciones necesarias para mantener en funcionamiento el sistema".Finalmente, Buses Paraná Agrupación advirtió sobre "el peligro concreto e inminente de que nuestra actividad se paralice por completo ante la imposibilidad de atender los salarios de nuestros trabajadores y las mínimas condiciones financieras que permitan acceder a los insumos básicos de la operación".