Un vecino halló un sobre con dinero y busca a su dueño para devolvérselo; ocurrió este viernes alrededor de las 19hs sobre la vereda de avenida Ramírez 1831 en Paraná, pudo saber"Encontramos un sobre con dinero y lo publicamos por redes sociales para encontrar al dueño, pero no funcionó porque nos bardearon, nos tiraron mala onda y hasta nos hicieron sentir culpables porque nos dijeron que estábamos mintiendo, que lo inventamos", contó Juan Ignacio Lanzi aFue en se sentido que el vecino aclaró que su intención de devolver el dinero "no es para hacer alarde, sino solo para tratar de hallar al dueño o la dueña, y que se comuniquen".Según aclaró, el dueño del dinero debe explicar "el monto exacto que extravió, cómo estaba envuelto y el color del sobre; cuanto más detalles dé, mejor"."Solo una persona me responderá esas preguntas, porque unas 20 personas me escribieron por privado en Facebook pero nadie acierta", reveló al dar cuenta de las "avivadas" en la red social."Cuando encontremos al dueño, se lo devolveremos", aseguró.Quien haya extraviado un sobre con dinero este viernes alrededor de las 19hs sobre la vereda de avenida Ramírez 1831 en Paraná puede comunicarse al