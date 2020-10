Colectivos: UTA no acató la conciliación y los usuarios "siguen afectados"

UTA no acató la conciliación obligatoria

Los choferes del transporte urbano de colectivos iniciaron en la tarde de este viernes, a las 18, una retención de servicios, pidiendo que se les deposite el resto del sueldo en sus cuentas. A las 19 se realizó una reunión entre las partes en la Secretaría de Trabajo, pero culminó "sin resultados".Según supo, se dictó "conciliación obligatoria entre las partes por el término de 15 días hábiles desde las 00 de este sábado 17 de octubre".Por otra parte, se intima a Buses Paraná y a UTA "a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la asociación sindical ni con ninguna otra persona".Además,Al ser consultado porindicó que este sábado por la mañana, "los colectivos no salieron" y se mantiene la retención de servicios "hasta que completen el primer 50 % del sueldo", manifestó.De esta manera, UTA no acató la conciliación obligatoriaDaniela Brumatti, desde la empresa ERSA, dijo aque "hemos hecho un esfuerzo sobrehumano estos días porque hace siete meses la empresa no tiene recaudación. Con esta pandemia perdimos el 90% de los pasajeros, por lo cual hoy solo se subsiste con los subsidios"."La provincia, por problemas administrativos y trámites que tuvo que hacer, a la fecha de hoy no pudo transferir los subsidios correspondientes de este mes, los cuales deberían haber estado a principio de mes para poder pagar el primer 50% de los sueldos. No obstante, la empresa el viernes hizo un depósito de 10.000 pesos y este viernes se depositaron 10.000 pesos más. Para un porcentaje del personal eso es un 50%, para otros cumple el 35% o 40% del salario", remarcó.Asimismo, dijo que "salimos desahuciados de la reunión porque no logramos destrabar este conflicto. Esto es ajeno a la voluntad de la empresa.Nosotros apelábamos a que pudieran levantar la medida porque no era mucho el dinero que estaba faltando para cumplimentar con su pedido".", agregó.Por otra parte,