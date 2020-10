Otra vez, usuarios de colectivos afectados: Comenzó la retención del servicio

Los choferes del transporte urbano de colectivos iniciaron esta tarde, a las 18, una retención de servicios. Por otra parte, se produjo una convocatoria por parte de la Secretaría de Trabajo para este viernes.registró el descontento de la gente que, con intenciones de volver a sus viviendas, se enteraron de la noticia de la medida de fuerza.una usuaria del servicio."Es una vergüenza que tenga que pasar de nuevo esto, la vez anterior fueron 50 días sin colectivos. Ellos piensan en los choferes, pero no piensan en nosotros. Yo no puedo parar de trabajar, si yo no voy me descuestan. La vez anterior me caminaba 14 kilómetros para poder asistir a mi trabajo", señaló.Y agregó que "no es solo el chofer que no cobra, también somos los pasajeros que tenemos que salir a trabajar. Las autoridades tienen que pensar una solución para la gente"."Entiendo la postura de los choferes, pero no comparto el modo de protesta. Parar a último momento, cuando estamos todos trabajando no es la forma. La vez anterior fue terrible, nos turnábamos para llevarnos", remarcó.En ese sentido, apuntó: "Es esencial que tengamos colectivos, pero se ve que las autoridades no piensan igual".