Sindicato y trabajadores de comercio reclamaron contra el horario cortado

Trabajadores y representantes del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná se manifestaron contra el horario cortado en la atención de los locales. Cabe destacar que este jueves la municipalidad habilitó la extensión del horario de funcionamiento de los comercios y en muchos locales comenzarían a partir de este sábado a funcionar en dos turnos."Estamos en contra del horario cortado, ya que este nuevo turno nos beneficia a todos, solo tenemos que hacer dos viajes. Al volver con el antiguo horario, no voy a poder regresar a mi casa, y ahora se complica porque no hay colectivos", indicó un trabajador a Elonce TV.Y argumentó: "Con el horario corrido teníamos mejor calidad de vida y el sindicato nos apoyó en todo"."Tenemos menos gastos de transporte, hay voluntad de trabajar, sabemos de la crisis, pero necesitamos tener diálogo y consenso para que los comerciantes se pongan de nuestro lado", sostuvo.Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, informó: "Vivimos un de pandemia, donde hubo un aumento de los casos, el municipio habilita este nuevo horario para que la patronal pueda organizar su horario cortado".Y resaltó: "estamos pensando en concurrir a la justicia para pedir una acción de Amparo"."El municipio tibiamente dijo que fomenta el horario corrido, pero se prenden para hacerlo cortado. Existe un odio a los trabajadores, para que no se expresen", mencionó.Al finalizar Ruberto dijo. "sabemos que a partir de mañana efectivamente cortan".