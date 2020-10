Se conformó un corredor de derivación para pacientes con Covid-19

Foto 1/2 Foto 2/2

El Ministerio de Salud conformó un corredor de derivación para pacientes con Covid-19 que requieran cuidados moderados a críticos y para quienes no poseen la enfermedad pero tienen otras patologías, en el departamento Paraná.



De esta manera, para poder garantizar la atención específica en estos casos, evitando la sobrecarga en hospitales de mayor complejidad de la capital entrerriana, instituciones sanitarias privadas se suman al circuito de asistencia para internación.



Para la atención de pacientes no Covid, se incorporan al corredor el Centro Médico Crespo, el Sanatorio Costa del Paraná de María Grande y el Instituto Médico Diamante. En tanto, la Clínica Parque de Crespo participa brindando atención Covid; y el Sanatorio Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín se suma con asistencia Covid y no Covid, de acuerdo a la capacidad de aislamiento que dispone.



Cabe citar que se encuentra vigente la resolución ministerial 1122, que regula la atención de pacientes que no poseen obra social, en efectores privados, previa autorización del Ministerio de Salud. Asimismo, se presentó un convenio con el Programa Sumar, que posee módulos para personas con positivo de Covid, con la finalidad de que los efectores privados puedan atender a todos los que estén nominalizados en ese programa.



Para poner en marcha esta nueva estrategia, se llevó a cabo una reunión en la sede de la Clínica Parque de Crespo. En la ocasión, también se entregó equipamiento en comodato a esa institución para poner operativa una unidad de cuidados críticos exclusiva para pacientes con coronavirus, en principio con seis unidades, con posibilidad de ampliación a diez. En este sentido, se sumaron seis respiradores marca TECME; seis monitores multiparamétricos General Electric healatcore Carescape; y nueve bombas de infusión Medcapatain SYS 6010.



El convenio fue rubricado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y Christian Oneto, por la Clínica de Crespo.



En el encuentro, representó a la cartera sanitaria la secretaria de Salud, Carina Reh; y por la institución privada estuvieron el director, Miguel Oneto, y los médicos de la clínica, Christian Oneto, Tufi Zuleiman (hijo), Rodolfo Ludueno y Andrea López Chapesoni.