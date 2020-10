Extensión de horario de comercio: "Se respetará la jornada laboral de 8 horas"

Tras una reunión entre la Cámara de Comercio, el Centro de Comerciantes de Peatonal y el Sindicato de Empleados de Comercio, la Municipalidad de Paraná definió el horario de atención al público de la actividad comercial y de los centros comerciales, galerías y paseos de compras en horario corrido de 9 a 20 horas.que "antes teníamos permitido hasta las 18, pero desde este viernes será hasta las 20. El pedido de los comerciantes era extender el horario por una cuestión de ventas, de clima. No hay movimiento en el horario de las 13 a las 16. Lo único que generamos en ese horario son gastos. Estamos cerca del Día de la Madre y necesitábamos extender el horario".Aclaró que "lo que se pidió es respetar la jornada laboral de 8 horas para el empleado. Nadie dice que trabajarán 11 horas. La situación del comercio es tan crítica que no podemos sostenerlo. Está descartado que trabajen más horas. Para nosotros lo importante es poder cumplir con los empleados. Sabemos que viene un incremento para ellos y nos preocupa cómo poder afrontarlo"."Creo que la mayoría de los comercios va a cortar a las 13 y retomará a las 15 o 16. Lo ve cada propietario", dijo.El horario de 9 a 20 será de lunes a sábado. En tanto, diciembre, enero, febrero, "vamos a ver qué pasa. En esos meses a la siesta no hay nadie por las altas temperaturas".