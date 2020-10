Asamblea Vecinalista pide mejoras en el transporte público

Alicia Glausser

"A este tema lo tratamos el lunes en la asamblea general con el plenario completo. Respecto del tema transporte estamos muy preocupados, no ha avanzado nada en mejoras. Estamos esperando una resolución municipal de un plan estratégico, hemos presentado las notas al intendente y al Concejo Deliberante", expresóDesde la empresa "se quejan de que la gente no sube al colectivo, pero no se puede, si uno entra a las 8 y el colectivo pasa cada dos horas; es una incertidumbre estar esperando tanto, y si viene lleno, hay que estar dos horas hasta que venga el otro. Eso hace que la gente busque otras alternativas, caminar, bicicleta, moto. Hay mucho sufrimiento del parte del usuario", se quejó.Dijo que propician "un plan estratégico con una nueva forma de transporte, no solo con los colectivos, sino con el tren que funcione hacia Oro Verde".Asimismo, Glausser aseveró que la asamblea "ha crecido enormemente en todos los barrios de Paraná".