Día del Bastón Blanco: animan a su uso ya que "brinda autonomía"

¿Cómo surgió el uso del bastón blanco?

¿Cómo puedo apoyar a las personas con discapacidad visual o ceguera?

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha que representa la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual. El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial, para identificar a las personas con alguna discapacidad visual.En diálogo con, María Amelia Andrich, presidenta del Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos (CACER) afirmó que el bastón blanco "es independencia" y recordó que este año la entidad cumple 60 "y vamos a convocar para hacer algo en homenaje".En este día especial, Ramón Vallejos quiso felicitar "a todos los que se animan y utilizan este instrumento, además hay que ponerlo en valor porque es algo que nos da independencia para poder andar en este mundo. Nos abre puertas a nivel social, laboral y de estudios". En este sentido, instó a otras personas "a animarse a salir y darle al bastón blanco la utilidad que le corresponde".Por su parte, Eduardo Secades expresó que hoy "es un día para reflexionar acerca de la importancia de esta herramienta con la que contamos, que es fundamental para el crecimiento personal de la persona ciega. El bastón blanco te brinda autonomía, te permite crecer también en lo social, y es importante que se reconozca como un símbolo de una persona con una discapacidad visual y cómo abordarla en caso de que necesite alguna ayuda a la hora de transitar, ya que el ámbito no es del todo seguro"."Si bien el bastón nos brinda autonomía, el ámbito no siempre es del todo seguro y eso marca como una brecha entre la seguridad que uno puede tener al transitar con el bastón y la inseguridad que avasalla a la persona ciega por el entorno", dijo el joven haciendo referencia a los obstáculos que deben sortear a diario al transitar por la ciudad de Paraná donde los autos se estacionan en las veredas ocupando el espacio de circulación y las calles no están en las mejores condiciones.El uso de este instrumento se atribuye a la iniciativa del inventor y político argentino José Mario Fallótico, que nunca patentó su invento creado en los años 20.Más tarde, en el año 1925, durante la Convención Anual de la Asociación de Leones, Hellen Keller planteó las dificultades que afrontan las personas ciegas en su cotidianidad, manifestando la necesidad de utilizar algún instrumento de apoyo para el desplazamiento de personas con discapacidad visual.Posteriormente, en el año 1930 George Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso el uso de un bastón blanco para invidentes con extremo inferior rojo, para darles prioridad en su desplazamiento en lugares públicos. Esta propuesta fue aceptada y aplicada universalmente.Más adelante, el oftalmólogo Richard Hoover observó que al tratar a ex veteranos de guerra ciegos, estos se desplazaban con bastones gruesos de madera que no eran funcionales para su condición, diseñando en el año 1946 un bastón prototipo que es utilizado en la actualidad.Si te encuentras con una persona con discapacidad visual o ceguera en algún espacio público como la calle, un establecimiento, una parada de transporte público o en un subterráneo y consideras que pueda necesitar ayuda, aplica estas recomendaciones:Si compartes un espacio físico (casa, oficina) con una persona con discapacidad visual, evita dejar obstáculos como cajones abiertos, muebles o cualquier otro objeto que obstruya el camino.