Abuelo compró una bicicleta adaptada para pasear con su pequeño nieto

Fausto tiene 6 años y sufre una discapacidad motriz y en el habla. Hace dos meses, su abuelo Leonardo adquirió una bicicleta adaptada que ayuda a la rehabilitación del pequeño y es el encargado de pasearlo. Se los suele ver a ambos por la zona de calle Sudamérica, entre Vucetich y Necochea de la ciudad de Paraná, disfrutando de la actividad recreativa.En diálogo con, Leonardo Muller, contó que está aprendiendo a manejar el rodado "porque no es tan fácil", no es como una bicicleta cualquiera y cuesta para doblar. "Las fabrican en Tucumán e hice el contacto por internet", señaló.Si bien el hombre tiene 9 nietos, Fausto "siempre fue mi preocupación, de poder acompañarlo y hacer algo por él. Está recontento con los paseos, pero no viene todos los días porque va a la casa de sus otros abuelos también".En este sentido, Leonardo dio cuenta que cuando se acerco al portón para guardar la bicicleta, Fausto "se entra a enojar y en su forma de expresarse, grita" y demuestra que no está conforme con el fin del paseo. Además señaló que se fabricó "un acopladito" para poder trasladar la bici y poder pasear en otros lugares de la ciudad.Finalmente, el hombre se refirió a la situación que se vive por la pandemia y el aislamiento: "No es fácil sobrellevar la falta de contacto con la familia, y más en una como la nuestra que somos una familia numerosa", afirmó.