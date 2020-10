Concejales aprobaron la creación del "Distrito del Conocimiento" en Paraná

Otras iniciativas

Durante el debate de la sesión que el Concejo celebró este jueves y en cuyo transcurso fue sancionada por unanimidad una iniciativa elevada por el intendente Adán Bahl, creando el Distrito o Enclave del Conocimiento en la capital entrerriana, presidenta de la legislatura local, Andrea Zoff afirmó que mediante dicha norma "estamos construyendo una ciudad que facilitará el emprendedurismo para todos aquellos que ya lo hacen y para quienes desean crecer y hacer crecer Paraná".Añadió, entre otras consideraciones que "además, la ciudad cuenta con la fortaleza de poseer un entramado académico próximo, que provee técnicos y profesionales altamente capacitados para afrontar los desafíos de algunas de las actividades de la Economía del Conocimiento".Por su parte y al fundamentar en el recinto la ordenanza, que fuera aprobada por unanimidad del cuerpo legislativo, la concejal Ana Ruberto (Frente Creer) puntualizó que la misma "busca cambiar la matriz productiva y económica de Paraná", aclarando que las empresas que se radiquen en el área elegida no afectarán el medio ambiente de la misma, ni alterarán la vida cotidiana de las personas y habitantes del lugar".Tal como lo sostiene el intendente Adán Bahl al explicitar los motivos del proyecto, éste apunta a poner "a la innovación y a las ideas de las personas, como factor central del crecimiento".El enclave estará ubicado entre los barrios "Thompson", "Túnel Subfluvial" y zonas aledañas, debiendo mencionarse su situación estratégica respecto a su vinculación con la ciudad de Santa Fe, los aeropuertos de Sauce Viejo y Paraná y la conexión directa, a través del Acceso Norte, con las rutas nacionales 18, 12 (Norte) y la próxima conexión de la avenida de Circunvalación con la Ruta Nacional (12 Sur).El Distrito del Conocimiento en el trabajo colaborativo de instituciones científicas, tecnológicas y académicas, en sinergia con los sectores público, empresarial, financiero y de los propios vecinos.Serán beneficiarias de las políticas de fomento y promoción que se instrumentan a través de la presente norma, las personas humanas y jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito.Cabe mencionar al respecto que estarán incluidas aquellas cuya actividad principal sean servicios basados en el conocimiento, bioeconomía, nuevas tecnologías e industria 4.0 y la industria espacial, a través de la realización de alguna de las siguientes actividades: Servicios basados en el conocimiento, bioeconomía, nuevas tecnologías e industrias e industria espacial. Las actividades premencionadas son de carácter enumerativo y no taxativo.El órgano legislativo también sancionó por unanimidad un proyecto, autoría de los ediles Luisina Minni y Sergio Elizar (Frente Creer), que contempla la creación del "Programa de Saneamiento de Barrios Populares" en esta capital.Éste tendrá como objeto coordinar acciones específicas para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, propiciando una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en los mismos, priorizando las situaciones de emergencia.Serán objetivos del programa la desinfección y limpieza de los barrios aludidos, rehabilitación de la trama vial, sendas peatonales, alumbrado público, colocación de estructura en las paradas del servicio de colectivos, erradicación de minibasurales, limpieza en zonas de obras, fumigación, desmalezamiento y medidas preventivas contra la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.En caso de ser necesario la subcontratación de las tareas aludidas, se priorizará a las cooperativas constituidas por vecinos y vecinas, con el fin de priorizar el trabajo local.El Concejo dio aprobación asimismo a un proyecto de comunicación presentado por los concejales Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodriguez Paulin (Juntos por el Cambio), expresando "la preocupación e intranquilidad del Honorable Concejo Deliberante ante las persistentes usurpaciones ilegales producidas en diversos inmuebles de la ciudad de Paraná" y la necesidad "de un abordaje integral de la problemática mencionada".Sobre el particular, cabe mencionar que durante el plenario el edil Sergio David Cáceres (Frente Creer), presentó "in voce" un proyecto de ordenanza, el cual fue girado a Comisión, en el cual plantea la necesidad de "plantear respuestas para paliar el drama cotidiano de quienes no tienen un espacio donde establecerse de manera segura y así poder proyectar sus vidas".Concretamente, la iniciativa prevé la reforma de la ordenanza Nº 9603, que regula la situación de las tierras fiscales del municipio.En tal sentido, se establecen las condiciones que deberán cumplir los adquirentes para acogerse a los beneficios de la norma, justificando la ocupación actual, pública, continua y de buena fe del inmueble; haber destinado la ocupación del lote a vivienda única, familiar y de habitación permanente; que ninguno de los miembros del grupo familiar conviviente posea inmuebles a su nombre, y presentar certificado de ATER donde conste que ninguno de ellos posee otra inmueble.El proyecto crea el Registro de Adjudicatarios y Poseedores Precarios de Tierras e Inmuebles Fiscales. La propuesta fue receptada con beneplácito por los legisladores Rolandelli y Avero (Juntos por el Cambio), que lo consideraron como un aporte importante para la solución del problema.En la sesión del día de la fecha, el secretario parlamentario Gerardo Pastor anunció oficialmente la conformación de tres nuevos bloques legislativos, como consecuencia de la escisión de la bancada de "Cambiemos".Los ediles Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodriguez Paulin, decidieron integrar el bloque "Juntos por el Cambio"; la edila Claudia Acevedo el bloque unipersonal "Unión Cívica Radical" y la legisladora Desiree Bauza, el bloque unipersonal "PRO".En el marco del plenario también tuvo aprobación, entre otros proyectos, una ordenanza que fue promovida por los vecinos del Barrio Villa Uranga, con el objetivo de nombrar a la calle Nº 1414 como "María del Lourde Cura".María del Lourde Cura fue una importante activista ambiental de Paraná, integrante de la Agrupación Ambientalista de la Cuenca del Río Paraná, y presidenta de la Asociación "Amigos del árbol" a partir del año 1982, cuyo objetivo es la defensa de los espacios verdes, el medio ambiente y el arbolado de la ciudad.