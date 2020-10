No hubo acuerdo entre comerciantes y el SEC sobre el horario de atención

Luego de una reunión entre comerciantes, el Sindicato de Empleados de Comercio y el municipio para tratar el tema de horario de atención de los locales comerciales, no se llegó un acuerdo debido a que ambas posturas continúan firme en su pedido.Cabe recordar que desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) solicitó continuar con el horario de corrido desde las 9 hasta las 18, para evitar que los trabajadores de comercio deban utilizar cuatro veces el transporte público.En tanto los comerciantes solicitan retornar al horario tradicional cortado, de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas con el argumento que en el horario de la siesta las ventas son muy bajas y los clientes comienzan a verse a partir de las 18."No hubo acuerdo entre los dos sectores contrapuestos y la municipalidad estuvo mediando. Mantenemos el pedido que hicimos a la comuna para continuar", indicó el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, aY apuntó: "El tema del horario es una reivindicación histórica y durante la pandemia los compañeros pudieron desplazarse solo dos veces al día para evitar la circulación"."La pandemia no cesó, el sindicato mantiene esta postura para que se desplacen solo dos veces", refirió.Por su parte uno de los representantes de los comerciantes, Daniel Delmestre, sentenció: "Después de una hora y media de reunión no logramos ningún acuerdo, el sindicato está muy firme en seguir trabajando en un horario de corrido y reducido."."Al horario lo pone el cliente y estamos perdiendo ventas entre las 18 y las 20 horas", resaltó.Y mencionó: "Es algo que genera mucha incertidumbre,".En cuanto a la situación del comercio, Delmestre declaró que "las ventas se cayeron mucho, tenemos un horario en el que no anda nadie. El centro de Paraná está sufriendo y un local que cierra no se renueva"."Esperamos tener alguna respuesta, necesitamos una franja horaria más amplia", culminó.