Protesta de municipales: el Ejecutivo convocaría a mesa paritaria para noviembre

Paraná El Frente Sindical Municipal reclamó que se convoque a paritarias

El Frente Sindical Municipal de Paraná que nuclea a ATE, APS y Obras Sanitarias se manifestó frente a la Municipalidad de Paraná para exigir la apertura de paritarias, a fin de discutir salarios, y manifestar el rechazo al aumento no remunerativo de 3.000 pesos "otorgado de forma unilateral".Al respecto, el secretario de Gobierno de la municipalidad de Paraná, Santiago Halle, antedijo comprender "el reclamo legítimo de los trabajadores que tienen todo el derecho de peticionar ante las autoridades".El básico de un trabajador municipal es de 20.840 pesos. "Los tres mil pesos son fijos y se seguirán abonando en los meses subsiguientes, porque son a cuenta de una futura paritaria", aclaró Halle.Respecto al reclamo por recomposición salarial, Hall argumentó: "La ciudanía nos otorga el mandato de ser responsables con los recursos públicos, y eso conlleva no asumir compromisos que no se puedan abonar en el futuro, además de ordenar la administración, que es lo que hemos hecho durante este año". El funcionario municipal apuntó a "una situación caótica por la pandemia y a lo que se sumó la administración que recibimos"."Si bien las expectativas de los trabajadores no están colmadas, seguramente en noviembre podremos acercarnos a una mesa paritaria para entablar un diálogo con los representantes sindicales y los trabajadores en su conjunto", adelantó.Consultado al secretario de Gobierno qué porcentaje de aumento podría ofrecer el Ejecutivo municipal a los sindicatos, éste acotó que "dependerá del ingreso y la coparticipación que tenga el municipio en noviembre, que es un mes clave". Refirió, además, que "no hay fecha de convocatoria definida"."La coyuntura es la remuneración, pero también hacemos hincapié en otros valores ante la falta de dinero por la pandemia", resaltó Halle. "El objetivo es que la planta sea estable, regularizar la asistencia del personal porque hay muchos que trabajan muy bien pero sabemos que tenemos que fortalecer con algún tipo de premio al que trabaja y algún tipo de sanción para el que cumple, para lo cual también contamos con el apoyo de los sindicatos", adelantó al respecto."No queremos que más gente entre por la ventana y se ponga el saco de director sin haber sido empleado municipal", prometió en relación a la regulación de la carrera administrativa del personal."Somos un gobierno que desde el primer momento vino a escuchar a los vecinos y a los trabajadores municipales, de hecho, la ciudad está más linda gracias a la tarea de ellos", indicó al resaltar que el diálogo con los sindicatos es "permanente".Halle comunicó que la semana pasada se convocó a los sindicatos para trabajar en una política de personal determinada, y mencionó "mejoras en las condiciones laborales de los empleados".Finalmente, Halle informó que "en abril y mayo cayó la recaudación municipal porque la actividad económica se paralizó prácticamente; y después hubo una pequeña caída con las nuevas restricciones".