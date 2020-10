El Frente Sindical Municipal reclamó que se convoque a paritarias

El Frente Sindical Municipal de Paraná que nuclea a ATE, APS y Obras Sanitarias se manifestó este jueves desde Plaza Alberdi hasta el palacio municipal para reclamar la apertura de paritarias para discutir salarios y manifestar el rechazo al aumento no remunerativo de 3.000 pesos "otorgado de forma unilateral".En el marco de la manifestación, la secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand ratificó que la medida fue para "exigirle al intendente que convoque a paritarias, con todos los gremios para discutir salarios". Puso de relieve que los sueldos "no superan los 20.000 pesos y llevan 17 meses sin ningún aumento"."Solamente se nos otorgaron unilateralmente 3.000 pesos, con la promesa de sentarnos a paritarias en noviembre. Pero los bolsillos no dan más. Los trabajadores estamos exigiendo a la patronal convocatoria a paritarias, ya", enfatizó.Asimismo, se manifestó "satisfecha" con la cantidad de trabajadores que participó de la manifestación. "En el contexto de pandemia, la gente vino a acompañar. Esperábamos que el miedo nos detuviera, pero los compañeros no se entregas y dicen basta de atropellos", subrayóPor su parte, Liliana Caraballo, representante de ATE, indicó que "el compañero municipal cumple con su tarea. Vemos que la ciudad está linda, se trabaja y recolecta la basura. Tenemos un sueldo de 20.000 pesos. Es hora que se reconozca a los municipales"."Los 3.000 pesos en negro no le llegaron al jubilado ni al monotributista. Ni pidiendo el 100% podríamos decir que estamos bien, pero es cuestión de sentarnos", insistió.Finalmente, Ramón Ortiz, referente del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos (SPOSER) expresó que "los trabajadores nos votaron para representarlos y no entregarlos, como han hecho otros gremios. Hoy protestamos pacíficamente. Queremos el diálogo", recalcó. Finalmente, advirtió que si no reciben respuestas irán endureciendo las medidas de protesta.