"Estamos esperanzados": Posible retorno del transporte de larga distancia

Política Anunciaron el retorno del transporte de larga distancia y vuelos de cabotaje

Una empleada de un drugstore de la terminal

Según supo, durante la mañana del día miércoles y atento a las declaraciones del Ministro de Transporte de Nación, personal de la terminal del ómnibus de Paraná, comenzó a limpiar el espacio ante un posible retorno del servicio., le dijo aque "estamos esperanzados con que se retome el servicio. Nosotros nunca dejamos de trabajar, pero la situación no se puede sostener"."Por suerte, no hubo despidos y seguimos cobrando la totalidad del sueldo. Pero las ventas bajaron, nosotros estamos sobreviviendo por los vecinos del barrio. Esperamos que vuelvan los colectivos, así podemos salir adelantes todos", remarcó.Todavía falta que cada intendente apruebe el retorno del transporte de larga y corta distancia. El tema de debate sería la cantidad de personas que podrían viajar por colectivo, se estima que podría ser un 65% del total de la capacidad.En tanto al paro de Uta, por el momento quedó sin efecto, pero si para el viernes no se abona lo adeudado, comenzaran las medidas de fuerzas. Hasta el momento, los empleados percibieron el Fondo Compensador Nacional y un aporte provincial para las empresas.