Reclamo de empleados de casinos: "Queremos trabajar, tenemos muchas deudas"

Con quemas de cubiertas y corte de calle 25 de Mayo, empelados de salas de juegos nucleados en ALEARA, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, volvieron a reclamar para que los habiliten a trabajar. Este rubro desde el comienzo de la pandemia está imposibilitado de realizar sus actividades."Hace siete meses que estamos sin trabajar y cobramos sólo un 50 por ciento del sueldo con acuerdos salariales del 2019", indicó el delegado de los trabajadores, Ismael Barreto, aEn este sentido, resaltó: "Presentamos muchos petitorios y pedidos de audiencia, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta, necesitamos que el gobierno entienda nuestra situación, no podemos seguir cobrando la mitad del sueldo"."Es la sexta vez que nos manifestamos y ahora endurecimos la medida porque nos sentimos ignorados", sentenció.A su vez contó que "en Paraná somos alrededor de 230 trabajadores y a nivel provincial hay aproximadamente 700. Esta manifestación se replicó en distintos puntos de la provincia como Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, y La Paz"."En cinco provincias del país se está trabajando con protocolos establecidos, no desconocemos el virus, pero creemos que con las medidas correspondiente podremos volver a trabajar", sumó.En cuanto a la situación que atraviesan, Barreto contó que "estamos todos endeudados, debemos alquileres, tarjetas de crédito, es insostenible"."Económicamente ya no damos más, esperamos una pronta respuesta de la provincia", culminó.