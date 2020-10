Preestrenan el cortometraje "La Pasarela", filmado en Paraná

Este jueves 15 de octubre, desde las 21, se llevará adelante el preestreno online de La Pasarela, un cortometraje del realizador Nahuel Beade."Lo vengo desarrollando hace como tres años, cumpliendo diversas etapas" comenzó diciendo el creador al programade Elonce TV. Dio cuenta de que narra la historia de un chico que tiene una relación con su abuelo, un ex ferroviario al que le apasiona el acordeón. Durante el desarrollo de su vida, este niño incorpora las pasiones del abuelo.En ese marco, "pongo en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del ferrocarril, la debacle ferroviaria y otros temas que me parecen interesantes porque han marcado mi vida. Crecí cerca del ferrocarril, de la pasarela y me pareció siempre un lugar muy curioso. Fui, sin saberlo, testigo de los cambios que ese lugar fue teniendo a medida que los trenes fueron dejando de funcionar", expresó BeadeRecordó que "cuando fui a filmar, me encontré con una calle debajo de la pasarela. La ciudad va cambiando. Fue muy grato reencontrarme con un espacio que me interpela mucho desde lo emocional, porque nací ahí y andaba en bicicleta por la pasarela. Hay un poco de auto referencialidad y también de ficción"."Estoy muy contento con lo que quedó, porque no es la producción más grande que he realizado, pero si lo más bello en cuanto a la puesta en escena, a lo técnico y al lenguaje audiovisual que apliqué", manifestó.Destacó el "apoyo incondicional del personal que trabaja en la zona del Ferrocarril Urquiza. Tuvimos que mover una formación de vagones que no se mueven habitualmente. Hay escenas de la época del 90, con el ferrocarril andando. El objetivo era lograr un material que pueda competir con cualquier corto del mundo", subrayó.

Lautaro es un niño de siete años que comparte las mismas pasiones de su abuelo Leonel: el acordeón y los trenes, ya que Leonel es un ex ferroviario y amante de la música.Cuando su abuelo muere, Lautaro hereda el acordeón y se resiste por medio de la música a dar por muertos los vagones que yacen abandonados veinte años después.