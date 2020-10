Posible paro nacional de colectiveros: En Paraná sólo cobraron $10.000 este mes

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, ratificó que a medianoche podría iniciarse un paro de 48 horas en todo el país, si es que esta tarde el sindicato no llega a un acuerdo salarial con las empresas."La paritaria 2019 terminó en abril. La pandemia retrasó todo, pero es hora de discutir los salarios que han quedado muy bajos. Estamos al borde de la línea de pobreza, cosa que nunca ha pasado en nuestro gremio", dijo en declaraciones al programadeInterrogado sobre el monto que podría rondar la recomposición que solicitan, expresó: "Se está viendo alrededor de un 30 por ciento de aumento".No obstante, admitió que "la negociación es muy compleja y está bastante trabada. Los empresarios aducen que no pueden hacer frente a los sueldos actuales y menos a un aumento. Hay que discutirlo y buscar alternativas para poder cerrar un incremento antes de fin de años".Manifestó que de las tratativas de esta tarde dependerá si hay medidas de fuerza. "Estaremos a la espera de lo que se resuelva y cuáles serán los pasos a seguir". Si hay paro abarcaría "a todo el transporte urbano, tanto el AMBA como el interior del país", afirmó.Sobre el pago de haberes en la capital entrerriana, Groh describió: "Este mes está complejo. Hemos tenido un par de meses en los cuales se han podido encaminar los sueldos y deudas. En octubre, las empresas todavía no percibieron subsidios de la Provincia, por lo que hay un retraso con los sueldos. A la fecha se han percibido 10.000 pesos"."Venimos hablando desde hace 15 días con la Provincia, porque veíamos que podía pasar por un decreto nacional". Los trámites "están llevando más de la cuenta y esperamos que a la brevedad estén resueltos", expresó el dirigente gremial.Y finalmente, el dirigente de UTA declaró: "Sabemos que el transporte urbano depende de los subsidios nacionales y provinciales. Y nuestros sueldos están atados a esto, porque la recaudación prácticamente no existe desde marzo".