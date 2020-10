Día Nacional del Psicólogo: El rol fundamental que cumplen en pandemia

Desde 1974, cada 13 de octubre los profesionales de la salud celebran el Día del Psicólogo. Este año, el reconocimiento es más importante ya que se han convertido en una pieza esencial para acompañar el duro momento que se vive como consecuencia de la pandemia.



Por la pandemia "hay un desasosiego social muy importante. Aumenta la ansiedad y la depresión, pánico infantil. La situación de inseguridad generalizada, hace que la gente en circunstancias de estrés y de violencia intrafamiliar, que es una de las preocupaciones más importantes", expresó a Elonce TV Francisco Rodríguez, psicólogo.



"En general no crecieron las consultas, las personas están mal, pero no se animan a ir a los consultorios. La pandemia retrotrajo bastante a la gente. Estoy trabajando mucho por videollamadas y las personas tiene temor de salir", dijo.



El psicólogo, recomendó que para bajar la ansiedad "es necesario mantener rutinas, que nos ordena y nos ayuda a planificar. La pandemia lleva más tiempo del que pensamos, los padres y los chicos están cansados, entonces es importante que se estructures rutinas".



Las principales preocupaciones de las personas "es que no pueden ver a sus seres queridos. No se pueden reunir. Los adultos mayores tienen mucho miedo a la enfermedad y a la muerte".