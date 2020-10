Nueva protesta de familiares de presos para que habiliten visitas a las cárceles

Familiares de internos de la Unidad Penal Nº1 de Paraná se manifestaron este martes frente a la sede del Juzgado de Ejecución de Penas con la intención de entregarle un petitorio a la jueza Cecilia Bértora en el que solicitan, se les habiliten las visitas a la cárcel."Venimos a reclamar para que nos habiliten las visitas porque informaron que las iban a permitir. No tenemos beneficios, queremos ver a nuestros familiares, por eso estamos acá", sentenció aV una de las mujeres en protesta.Ante la ausencia de la magistrada, las mujeres iniciaron una quema de cubiertas frente a la dependencia de calle Santos Domínguez 205, registró"Estamos indignadas porque ahora dicen que recién están trabajando, siendo que hace tiempo que no podemos ver a nuestros familiares", apuntó otra."Están presos, pero están pagando, y nosotros necesitamos las visitas", argumentó la madre de uno de los internos. Y agregó: "Con la pandemia no pueden recibir visitas, pero cómo a los chicos si los puede trasladar de Paraná a Gualeguay o Gualeguaychú", se preguntó."Mi hijo tiene seis hijos a los que hace casi dos años que no ve. Todos tenemos derechos porque somos seres humanos, y necesitamos una respuesta que sea favorable", indicaron las mujeres que esperan para poder ver a sus familiares."A mi hijo no lo veo hace siete meses, solo puedo llamarlo al teléfono fijo del pabellón y tenemos muy poco contacto. No sé nada de él", comentó otra.