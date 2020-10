Clubes y temporada de verano: "Las piletas en sí no son un riesgo"

Muchos clubes de la ciudad están expectantes sobre que sucederá con la temporada de verano y si se podrán utilizar las piletas como espacios de recreación en esta pandemia."Trabajamos mucho para la habilitación de las piletas en temporada de inverno, es un protocolo diferente al resto de las disciplinas. Las autoridades nos expresaron que el agua clorada no implica un riesgo", indicó el presidente del Atlético Echagüe Club de Paraná, Federico Borrás, aEn este sentido señaló que "tenemos la ilusión que en verano la temporada se pueda realizar bajo protocolos y cuidados"."Creemos que la clave es la distancia, la pileta en sí no es un riesgo, pero hasta ahora solo está habilitada para determinadas prácticas deportivas", refirió.Además, explicó que "la sociabilidad en verano aumenta y las personas utilizan más estos espacios"."En este momento estamos aguardando definiciones al respecto de la temporada de verano", añadió.En cuanto a las actividades permitidas, Borrás, aseguró que "las habilitaciones fueron de manera gradual, en una primera instancia aprobaron los deportes individuales como natación, pelota mano y patín. Luego se habilitaron los deportes colectivos con las nuevas modalidades que no permiten el contacto físico"."Había un desgaste en el ánimo de los chicos, en una primera etapa se dieron clases por zoom, pero con el correr del tiempo, el entusiasmo decayó. Fueron meses muy difíciles también para el ámbito institucional, porque la no concurrencia al club hizo mermar los ingresos de la institución", sostuvo.Sobre los protocolos que el club lleva adelante, explicó: "Además de cada disciplina en particular, al club los socios solo pueden entrar para desarrollar la actividad y luego se deben retirar. Tampoco se permite la presencia de familiares que habitualmente acompañaban a los chicos", refirió."El club no solo es la actividad física, sino que también se trata de la interacción social, pero valoramos que los chicos puedan realizar las disciplinas", aclaró.En cuanto al comportamiento de los socios dijo que "ha sido muy bueno, estoy gratamente sorprendido porque la predisposición fue total, las pautas se acordaron de acuerdo a los protocolos y la autoevaluación fue exitosa"."Hay una demanda de los socios, pero han sido respetuosos y entienden que el club no es responsable de la situación que acontece", culmino.