Dos motos, tres autos y un camión municipal protagonizaron sendos accidentes de tránsito en la capital entrerriana. En los siniestros viales, se registraron diferentes daños materiales en los vehículos, pero afortunadamente, no hubo personas heridas.El primero de los accidentes, se registró pasadas las 8 de este martes, en la zona de la costanera de Paraná. Según indicaron fuentes policiales, una moto Zanella 150 cc., conducida por un hombre de 38 años, chocó contra una Ford Ecosport que era comandada por un hombre de 60 años, en la intersección de calles Laurencena y Héroes y Mártires. A raíz del impacto no hubo lesionados, solo daños materiales.En tanto, a las 9.30 de este martes, un accidente de tránsito ocurrió en calle 9 de julio, entre Villaguay y Feliciano, donde por razones a establecer un camión recolector de residuos de la Municipalidad de Paraná, chocó a un auto estacionado.Según indicaron fuentes policiales de la comisaría Segunda, el camión Mercedes Benz, conducido por un ciudadano de 55 años de edad, circulaba por calle 9 de Julio, cuando colisionó un automóvil Ford Ka que estaba estacionado y que era propiedad de una joven de 23 años. A raíz del impacto no hubo lesionados, solo daños materiales.Por otra parte, a las 10, el personal de comisaria Décima intervino en un accidente de tránsito en calles Campamento de Ayuí y Liga de los Pueblos Libre.Por circunstancias a establecer, colisionaron una camioneta Citroën Berlingo, conducida por un hombre de 66 años, y una moto Honda Cg Titan, conducida por un joven de 17 años de edad.Ambos vehículos se encontraron en la intersección de las calles. A raíz del impacto no hubo lesionados, y solamente se registraron daños materiales.