Estela tuvo 12 hijos y aseguró: "ser madre me hace feliz"

Se acerca el Día de la Madre y son muchas las historias que resurgen en torno al rol y a lo que se vive en la maternidad.



Estela contó a Elonce TV que tuvo 12 hijos. "Son todos muy buenos hijos. A los 15 tuve al primero. La vida me enseñó mucho. Tuve mellizos, pero ya no viven. Dios me regaló más, estoy muy agradecida", dijo.



Sobre cómo pasará el Día de la Madre, dijo que "estaré con mi esposo y lo pasaré con mis hijos por videollamada. Ahora estamos bien pero extrañamos el abrazo, ver a mis nietas, a mis hijas. Se independizaron todos mis hijos menos dos".



"Mi hijo más chico tiene 17 años. Mis hijos me han hecho muy feliz. Los amo. Visité a la Virgen de Pompeya y pedí por ellos", agregó. Elonce.com