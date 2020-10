Vende globos lumínicos para juntar fondos y traer a su familia al país

Jorge Alberto Pereyra nació en Paraná, pero vivió 31 años en Venezuela. Hace un año decidió volver a Argentina y ahora vende globos lumínicos para juntar fondos."Mi primo me ofreció esto como emprendimiento para poder trabajar. Es una ayuda para poder solventarme y recaudar dinero para traer a mi familia conmigo, porque están en Venezuela", contó aSobre los globos, indicó que "son importados, me han ayudado mucho. Es un trabajo normal. Se venden mucho gracias a Dios. Tienen luces led multicolor, tienen tres funciones, llevan pilas, prenden y apagan. Se inflan con un compresor. Son de plástico, hay que armarlos, tiene un proceso pero los vendo listos"."Salgo todos los días a las 19 y recorro las calles hasta venderlos a todos. Vendo 10 o 12 por día. Cada uno sale 300 pesos. Muchos adultos los compran para sus nietos, sus hijos. Otros los llevan para usarlos de adorno", aseguró.Comentó que "si no los pinchan duran bastante, lo mismo las pilas. Son un lujo y hermosos para prender de noche".