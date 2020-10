La "Marcha 12O" se replicó en Paraná

Se realizó este lunes la "Marcha 12O". Si bien tiene su epicentro en Buenos Aires, se replicó en distintos puntos del país, incluso en Paraná.Protestan contra la cuarentena, la reforma judicial, el desplazamiento de los tres jueces que investigaban a Cristina Kirchner, el endurecimiento del cepo al dólar y "en defensa de la República", entre muchas consignas.Al igual que en las movilizaciones anteriores, la convocatoria comenzó a circular a través de las redes sociales bajo diferentes hashtags."A mi me traen muchas cosas a movilizarme. Quiero que se vayan todos, que no cambie la Justicia, que devuelvan todo el dinero que se robaron del país, que Lázaro Báez vuelva preso. Quiero que esto sea nuestra Nación Argentina", dijo una mujer aOtro joven indicó que "hay crisis económica, cuarentena eterna, el intento del kirchnerismo a manejar la Justica, todo eso me mueve a venir. Estas marchas fortalecen la democracia, el peronismo cree que es el único que puede marchar y llenar las calles. La oposición también puede hacerlo"."Somos del Partido Libertario y venimos porque estamos en contra de este gobierno que nos ha llevado a la crisis más grande de la historia Argentina. La gente se moviliza de manera pacífica, autoconvocada, queremos otro camino", dijo otro joven.En tanto, otro hombre remarcó que "nos preocupa el poder que tiene el gobierno que nos está haciendo mal con esta cuarentena eterna, las empresas se funden, no se puede sostener más la situación. Queremos que la gente salga a trabajar, que pueda ganarse la vida"."Marcho por Justicia. Nos ha traído la necesidad, porque se está haciendo todo en contra de lo que el pueblo pide. Un 40% de negocios de la peatonal está cerrada. A la gente le tocan el bolsillo, se tiran años de trabajo. El dinero se le saca a la gente y se reparte por otro lado", remarcó otro hombre.Asimismo, una mujer pidió "que se respeten los derechos individuales, que se respete la Constitución. Vine sola, sin agrupación política. Cada vez somos más".