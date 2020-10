"Todos los días hay incendios", afirmaron desde Acción Ciudadana contra el Fuego

La preocupación por los incendios en los humedales de Paraná es cada vez mayor.



Gastón Dutruel, de la organización "Acción Ciudadana contra el Fuego", afirmó a Elonce TV que "todos los días hay puntos de fuegos. Tratamos de ir apagar los fuegos, cruzar las islas, pero no siempre podemos acceder".



"Todos los días hay fuegos en el Delta, en diferentes lugares. Nunca paran, salvo cuando llueve un poco" dijo, y agregó que "creo que una parte del poder necesita agrandar los territorios para el modelo agroexportador que viene estando presente desde fines de los 90".



En relación a los inconvenientes que tiene cuando quieren apagar los fuegos, dijo que "ahora estamos bastante organizados. Las primeras veces era de manera improvisada. Por suerte las personas nos donaron elementos y dinero para poder fabricar nuestras propias herramientas".



"El clima es un inconveniente y al rio no es fácil cruzarlo. Los más complicado es la lucha mano a mano con el fuego. Unos compañeros que son ex bomberos nos capacitaron, pero nosotros solo apagamos un pequeño fuego de algo que es gigante" remarcó Darío.



Al respecto comentó que "en todos lados faltan manos y gente, es una lucha bastante frustrante. Cada vez hay más personas consientes con el tema y el cambio climático, de igual manera es bueno difundir lo que sucede y que nos compete a todos los ciudadanos".



"La pérdida de la flora y la fauna es terrible y van a pasar años para que se puedan regenerar", finalizó.