Día del Respeto a la Diversidad Cultural: "Es una burla", lamentó Blas Jaime

Este lunes 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Desde hace una década, se estableció que la fecha sea un espacio para remarcar el valor diversidad étnica y cultural de los pueblos.Al respecto, Blas Jaime, el último chaná parlante, anteapuntó que este día "es una burla" y aseguró que siente "mucha tristeza al pensar en los 80 millones de hermanos que murieron por la conquista de los españoles".Durante la comunicación, el último heredero de esta estirpe valoró que "en Entre Ríos hay como un despertar, porque antes siempre se no ocultó, como si nunca hubiésemos existido"."En el último censo aparecieron 13.700 familias descendientes de aborígenes en Entre Ríos, que antes no existían, y ese fue un gran avance", destacó Jaime en comunicación con"Soy el único cacique de Entre Ríos", pronunció al comentar que "como representante de un pueblo, me permitieron recuperar mi cultura y mi idioma".Sin embargo, alertó que "los gobiernos nos ignoran". "Todos los gobernadores son hijos de gringos, y nosotros somos como la basura, nadie nos da importancia", lamentó "el único cacique de Entre Ríos"."Nunca existimos, solo se acuerdan que vivimos en estos días", apuntó al comentar que "el gobernador y el intendente no me conocen"."Dicen defendamos nuestro idioma, el español, pero el español es el idioma de los españoles. No es que quiero que todos hablen chaná porque sería imposible, pero por lo menos que lo conozcan y lo respeten", encomendó el último chaná parlante.