Día Internacional del Árbitro de Fútbol: La importancia de su rol en las canchas

Su tarea fuera de la cancha

Regreso del fútbol

Cada 11 de octubre se celebra en todo el mundo, el Día Internacional del Árbitro de Fútbol. Esta fecha coincide, con la presencia, por primera vez, de un juez neutral en una cancha."Hace nueve años que pertenezco a la liga de futbol paranaense y me incline a los torneos infantiles. Te deja un poco más de enseñanza, aprendes con los padrea y los chicos", expresó a Elonce TV, Bianchini, arbitro."Más que un árbitro sos un técnico, un padre. Tenes que enseñarles a no pelear y algunas disciplinas que nos enseñaron a nosotros" dijo, y agregó que "te designas los partidos".Al respecto, Bianchini comentó que "pertenecemos a un grupo de técnicos independientes, que durante la pandemia nos estamos dedicando a juntar alimentos y repartillos entre los diferentes comedores de la ciudad".En relación a la posibilidad de volver, mencionó que "estamos muy contentos por el regreso, de igual manera se está analizando el protocolo para poder implementarlo. Pero es una alegría inmensa, después de tantos días sin la actividad, volver a pisar las canchas".Al finalizar, señaló que "los chicos y los padres se ponen muy contentos fe ver a los árbitros. Es una gran contención para que los niños no anden en la calle".