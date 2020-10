Así luce el renovado Patito Sirirí: "Fue para devolverle su historia"

En el marco de los trabajos de restauración sobre una de las figuras más emblemáticas de la ciudad, devolvieron al famoso Patito Sirirí la caña de pescar que llevaba al hombro con un pescado colgando, pudo registrara través de sus cámaras aéreas.En sus orígenes, estos eran los elementos lo complementaban como uno de los iconos del turismo entrerriano cuando fue inaugurado en 1975 para atraer a quienes llegaban a conocer el Túnel Subfluvial que une la capital entrerriana con Santa Fe."El Patito está totalmente renovado para ponerlo en valor y devolverle su historia", comunicó ala coordinadora general de Arquitectura por Administración de Obras Públicas, arquitecta Lorena Mayor, al remarcar que los trabajos fueron realizaron con "mano de obra 100% municipal"."A los trabajos los hicieron los herreros de la Municipalidad, los que también realizaron los mates para la Fiesta del Mate; y la pintura estuvo a cargo de personal de Arquitectura", comentó."Este es uno de los tantos trabajos de puesta en valor de la ciudad a pedido del intendente para devolverle el carácter a los monumentos y una alegría dentro de esta situación de pandemia", argumentó la arquitecta.Consultada cómo surgió la iniciativa de sumarle la caña de pescar al Patitto, ésta rememoró: "Cuando vimos que los vecinos se motivaron con la pintura y puesta en valor, surgió esta necesidad de devolverle sus características originales. Fue Gustavo, uno de los herreros del municipio, quien los hizo en su casa con materiales reciclados que había dentro de Herrería y surgió su propuesta de hacer ese pescadito como se ve"."La caña de pescar no tiene las mismas características, y el pescadito esta aggiornado porque no es similar al original", aclaró.Punto aparte, Mayor refirió que desde la comuna se trabaja en "la puesta en valor de los muelles históricos, se pintan las barandas de la costanera y los puentes de avenida de Las Américas, de calle Estrada y el Eva Perón que es tan emblemático"."Tratamos de acondicionar todos los sectores relevantes de la ciudad", remarcó al sumar que "sobre Bulevar Racedo se implantaron tres palmeras Fénix, del vivero municipal"."Y en Herrería se arreglan los juegos infantiles para la puesta en valor de plazas con una paleta de colores nueva y renovada", agregó."Paraná es una ciudad rica en arquitectura y patrimonio histórico pero lamentablemente no la sabemos cuidar", lamentó la arquitecta al encomendar a los paranaenses "que entre todos tratemos de cuidar los espacios públicos".