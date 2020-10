Dictarán en Paraná la Tecnicatura en Cuidados: Está abierta la inscripción

La Tecnicatura en Cuidados, es una nueva propuesta académica "pensada desde una perspectiva transversal" que ofrecerá la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en la Facultad de Trabajo Social.En declaraciones al programade, una de las responsables de la carrera, Nadia Ahumada resaltó como necesario contribuir con "saberes que se vienen desarrollando desde hace muchos años y desde el oficio de personas que vienen cuidando desde hace mucho tiempo no solamente en lo familiar, sino en ámbitos de la niñez, la discapacidad o la vejez. Esto contribuirá a profesionalizar los procesos que creemos necesarios"."No es un curso, sino una tecnicatura de dos años y medio de duración. Es un desafío enorme. Invitamos a quienes ya vienen desarrollando tareas de cuidados o estén interesados en desarrollarlos para que se acerquen y conozcan la tecnicatura que es gratuita", manifestó al tiempo que acotó: "Trabajaremos desde la perspectiva de género y derechos humanos".Por su parte, Alfredo Romero, expresó que "desde hace tres años nos propusimos el proyecto de escribir una propuesta de formación para un área que hoy está visibilizada, pero que durante mucho tiempo estuvo vulnerada".Aclaró que por ley, se pueden anotar personas mayores de 25 años que por algún motivo no terminaron la Secundaria. Aprobando un examen pueden empezar la carrera.Dio cuenta de que hace una semana que empezaron con la inscripción y ya hay más de 80 anotados. Por el momento, se realiza de manera virtual.La Tecnicatura Universitaria en Cuidados es la primera carrera de pregrado del país en torno a esta temática desde una perspectiva transversal. Se trata de una "iniciativa innovadora que presenta un enfoque amplio e integrador de los cuidados, centrado en las características locales y regionales, desde los aportes del debate internacional en el tema y los últimos desarrollos conceptuales de las distintas disciplinas".Los cuidados abarcan "la gestión y sostenimiento cotidiano de la vida y la salud y, en ciertas situaciones, se requiere de cuidados prolongados, intensivos o especializados. En este sentido, la Tecnicatura ofrece herramientas teóricas y metodológicas que permiten profesionalizar la labor de quienes realizan o desean realizar tareas de cuidado tanto de niñas y niños, como de personas mayores y personas con discapacidad".La propuesta comprende 20 materias en dos años y medio de cursado presencial en Paraná con cruces de diversas disciplinas como el Trabajo Social, la Antropología y la Sociología, entre otras, "desde una perspectiva de derechos humanos y salud integral, y con perspectiva de género. Además, las y los estudiantes podrán acceder a instancias de prácticas en instituciones y organizaciones del campo de los cuidados".Es una carrera universitaria de pregrado con una duración de dos años y medio de cursado presencial con apoyo en la virtualidad.Está dirigida a "personas que desarrollan o desean desarrollar labores profesionales de cuidado tanto de niñas o niños, como de personas mayores y personas con discapacidad. También, a agentes vinculados con el diseño, la planificación y la gestión de políticas públicas y de modelos de intervención en cuidados progresivos y paliativos en el curso vital".Cualquier persona con estudios secundarios completos interesada en la temática de los cuidados puede cursar la carrera. Además, las personas mayores de 25 años que no posean título secundario podrán cursar la Tecnicatura acreditando una evaluación de saberes (Art. 7, Ley de Educación Superior). La Facultad brinda asesoramiento y acompañamiento en este proceso a través de la Asesoría Pedagógica.El trámite se inicia de modo online a través del Sistema SIU Guaraní y se completa presentando la documentación requerida.Se puede consultar a: difusiondecarreras@fts.uner.edu.ar