Colegio privado de Paraná le solicitó al CGE regresar a las clases presenciales

Horario Piceda, apoderado legal del colegio

El Consejo General de Educación (CGE) y el Comité de Organización de la Emergencia en Salud (COES) evalúan el regreso presencial a las escuelas, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada localidad.Desde el Colegio Italiano Galileo Galilei de Paraná, elevaron una nota al CGE para solicitar el regreso a las aulas. Piden alternancia entre clases presenciales y remotas., dialogó cony aseveró que "el personal de la institución se ha esmerado para poder atravesar la crisis de la pandemia, pero creemos que las clases presenciales son más que importantes. Más de la adquisición de los conocimientos, es un espacio donde se genera un vínculo entre el alumno y el docente, pero también la socialización entre los estudiantes".Al respecto de sus intenciones, Piceda aclaró que "no vamos a tomar ninguna decisión que el CGE no indique. Nos adaptaremos a los protocolos que emitan desde Salud Publica y el Consejo de Educación. Desde julio que la institución tiene en stock los tapabocas para brindarle a los alumnos, los termómetros, tenemos para medir la densidad del oxígeno en la sangre y las bandejas sanitizantes y demás elementos para garantizar las condiciones de higiene. Nuestras aulas, por suerte, están muy bien ventiladas".En ese sentido, remarcó que "creemos que la escuela puede ser un lugar donde el alumno aprenda a cuidarse, a tener hábitos de higiene. Pensamos que los chicos pueden retornas a las aulas, y si hay padre que no están de acuerdo porque tienen miedo, supongo que el CGE, también va a pensar una alternativa para cuidarlos. Desde la escuela vamos a seguir atendiendo esos casos, de la misma manera que veníamos hasta ahora".En relación a nota, señaló que "no es más que un disparador, para ver si, desde los colegios privados podemos entablar un diálogo con el presidente del CGE, para ver cómo se resuelve la situación. Por suerte se está hablando del retorno a clases y esperamos que la decisión de cada provincia sea la más adecuada".