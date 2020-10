Habrá fumigaciones contra los mosquitos en la zona costera de Paraná

El trabajo en la zona costera se hará a partir de las 7 y estará a cargo de personal de la Dirección de Control de Plagas y Vectores de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná."Son las fumigaciones habituales con larvicidas y después se realiza otra para los mosquitos adultos", explicó Gustavo Godoy, director de Control de Plagas y Vectores.En cuanto a las fumigaciones en el marco del operativo de prevención del Dengue, las mismas se realizan después de las tareas de descacharrización. Las fumigaciones son aéreas y se hacen por los frentes de las viviendas. De confirmarse un caso se ingresa a la vivienda a hacer la fumigación en forma particular, aunque no se han registrado nuevos infectados desde el mes de mayo.La subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, Vanesa Zehnder, reiteró que existen "muchos mitos sobre las fumigaciones, ya que se cree que es la solución definitiva y la más eficaz para eliminar a los mosquitos o para prevenir enfermedades que pueden transmitir".La funcionaria explicó que si bien en las épocas de calor la fumigación ayuda a la reducción de insectos, solo mata a una parte de los mosquitos adultos y no afecta a las larvas y huevos que podemos tener dentro de nuestros domicilios."La fumigación se utiliza como una medida de control cuando aparecen casos de Dengue, con el fin de disminuir la cantidad de mosquitos adultos infectados que podrían transmitir enfermedades a personas sanas. Por eso apelamos a la responsabilidad de cada vecino y hacemos hincapié en que debemos eliminar todos aquellos recipientes o elementos que tenemos en desuso en el patio o dentro de nuestros domicilios, porque se convierten en lugares propicios para la cría de los mosquitos", informó.En el marco del operativo de prevención delLos recipientes que se eliminen (neumáticos, latas, botellas, plásticos) deben ser dejados en los frentes de las viviendas porque este viernes muy temprano pasará el camión de la Secretaría de Servicios Públicos para recogerlos.Cabe destacar que la Dirección de Comunidades Vecinales está convocando a los presidentes y referentes de los barrios a intervenir para entregarles información y pedirles colaboración en la tarea de promoción ambiental.