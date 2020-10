Plan Detectar en Lomas del Rocamora: "Buscamos prevenir contagios de Covid-19"

En el barrio Lomas del Rocamora se llevó a cabo el Plan Detectar, con agentes sanitarios municipales con el objetivo de hallar personas con síntomas de coronavirus y de esa manera prevenir la diseminación de contagios.Cabe recordar que días atrás una carnicería de la zona fue clausurada debido a que el hijo del propietario era positivo para coronavirus y seguía atendiendo al público, por este motivo fue aislada toda la familia y cinco empleados más."El operativo se basa en encontrar personas que presenten síntomas y pedirles que se acerquen al Centro de Salud", indicó una de las trabajadoras del centro, Fabiana, aEn este sentido resaltó que "trabajamos intensamente, hacemos el seguimiento de los casos de Covid-19 por teléfono y damos altas".En cuanto a los datos que recaban en los operativos dijo que "le consultamos a las personas si tuvieron perdida de gusto, olfato o fiebre. Además, preguntamos la cantidad de integrantes por domicilio y a los mayores de 60 años indagamos si tienen enfermedades crónicas, consumen alguna medicación y donde se hacen atender".Por otro lado, otras de las agentes sanitarias Olga, indicó que "venimos trabajando hace varios meses, recorrimos muchos barrios y llegamos alrededor de 16.000 personas"."Dependiendo del barrio, vamos encontrando de tres a cinco familias con síntomas de coronavirus y hacemos el nexo con el efector de salud para su atención", explicó.En cuanto a la recepción de las familias, dijo que "es buena, nos encontramos con familias que tienen síntomas y no han consultado en ningún lado"."Capaz que no llegamos a muchas personas, pero conseguir que cuatro o cinco personas se hagan atender es importante", resaltó y detalló: "La semana pasada encontramos personas mayores con enfermedades crónicas y además una familia de cinco integrantes".Sobre los síntomas indicó que "hay muchas personas que tienen faltas de gusto y olfato, otras que presentan síntomas como dolor de cabeza y garganta"."Somos un eslabón más dentro de lo que es el sistema de salud y ayudamos a prevenir que los casos se agraven. En la calle no tenemos miedo, porque estamos protegidas", declaró.En tanto a los contagios dentro del personal de salud explicó que "es triste enterarse que hay compañeros que se enferman o que fallezcan".En tanto el presidente de la comisión vecinal, Juan Bernal apuntó: "Estamos muy conformes con el operativo, sobre todo porque hace diez días hubo el caso de una carnicería que atendía con personal de covid-19 positivo".