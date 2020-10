Puesteros de venta de tortas fritas protestaron "para que los dejen trabajar"

Puesteros de venta de tortas fritas, choripaneros y vendedores de artesanías protestaron este jueves frente a la Municipalidad de Paraná "para que los dejen trabajar" en la zona de la costanera de la ciudad, donde se desempeñaban desde antes de la cuarentena por coronavirus."Necesitamos una respuesta de parte del municipio porque queremos arrancar a trabajar cuanto antes. Nuestra situación es crítica, ya no damos para más y todos necesitamos de nuestro trabajo. No pedimos una ayuda económica, sino que simplemente nos dejen trabajar", argumentó auna de las vendedoras en protesta, Laura Milessi.Y continuó: "La gente siempre estuvo conforme con nuestro trabajo, nos apoya, e incluso el fin de semana armamos los puestos en la costanera, cuando fueron a comprar, nos dijeron que sigamos adelante, que no aflojemos"."Nuestras familias dependen de lo que vendemos. Hemos salido a la calle, pero la gente también está mal, si te compra un día al otro ya no", apuntó al reprochar: "Habilitaron los bares y a nosotros no nos dejan trabajar".En la oportunidad, los puesteros anunciaron que seguirán con las protestas y cortes de calles "hasta que alguien nos diga que podemos trabajar".