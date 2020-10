Consternación por muerte de enfermera: "Que la gente ayude a resguardarnos"

Una gran tristeza se vivió este jueves en el ingreso al hospital San Martín de Paraná cuando un grupo de trabajadores de salud despidió, entre aplausos y lágrimas de dolor, a la enfermera fallecida por Covid-19, Julia González Ávila."Estamos muy consternados, muy tristes, es un dolor profundo, porque perdemos nuestra vida por nuestra labor, aunque sabemos que es parte de nuestro ejercicio", advirtió auna de las enfermeras que despidió a Ávila."Gracias", fue el mensaje de despedida a la enfermera fallecida por Covid-19 "por su vehemencia por lo que hacía, porque ella dio todo. Era una excelente compañera"."Por respeto a todos los profesionales de salud, que la gente esté dispuesta a colaborar con la pandemia, y que se cuide, porque el coronavirus es una realidad y hasta que no tengamos una vacuna, no podremos resolver esta problemática", apuntó la enfermera. "Uno piensa que es fuerte y que nada le va a pasar, pero cuando ocurren cosas como esta, es un quiebre emocional que nos atraviesa a todo el personal de salud", lamentó.Punto aparte, la enfermera aseguró que todos los trabajadores, "nos cuidamos permanentemente y cumplimos con todas las medidas de cuidado, pero el virus es así y no estamos exentos a él; no sabemos cómo se resolverá en la vida de uno".Escenas de dolor se vivieron este jueves frente a la puerta del nosocomio, donde sus compañeros y personal del hospital, se congregaron para despedir los restos de Julia González Ávila.