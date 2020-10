Emotiva despedida de la enfermera fallecida: Llanto, tristeza, aplausos y dolor

La enfermera Julia González Ávila, de 58 años de edad, contrajo coronavirus y falleció este miércoles en Paraná. Se desempeñabaEscenas de dolor se vivieron este jueves frente a la puerta del nosocomio, donde sus compañeros y personal del hospital, se congregaron para despedir los restos de Julia González Ávila."Es una tristeza impresionante porque era una compañera intachable, un diez como persona, compañera, amiga, impecable, una enfermera intachable, hacía todo lo que podía; subía y bajaba escaleras, camillaba, no dejaba nada. Era una amiga impresionante y la vamos a extrañar mucho", lamentó a, una de las enfermeras compañera de Ávila."A lo último casi que no podía caminar y seguía haciendo todo", recordó. Según comentó, la trabajadora contrajo coronavirus y estuvo internada en sala, después se descompensó y pasó a terapia, estuvo con respirador, después le hicieron una traqueotomía pero no la toleró. "Este desenlace es muy triste", sentenció."Era una amiga increíble, una madre siempre presente para sus tres hijos, de entre 25 y 28 años. Nos aconsejaba, era como una madre para todos nosotros", valoró.