Ley Tahiel: Piden que el proyecto abarque todos los casos de homicidio vial

Juan Manuel Martínez Zurbano perdió la vida a los 6 años tras ser embestido por un auto que era conducido por Silvio Díaz. El fatal hecho ocurrió el pasado 6 de junio de 2014 cuando el pequeño ingresaba a clases, en la puerta de la Escuela Del Centenario de Paraná.En diálogo con, Silvina García, madre de la víctima, se refirió al proyecto que fue presentado este martes por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y el Ministro de Transporte, a través del cual se busca crear la figura de "homicidio vial" para penar a quienes matan mientras corren picadas.La mujer indicó que apoyan la iniciativa, pero manifestó que debería ser más amplia "porque se reduce sólo a los casos de picadas y quedan muchas familias afuera". Cada vez que sale algo es volver a ese día, volver a vivir todo. Ojala estos temas se traten mucho y se trabaje mucho en educación vial y en las leyes."Este proyecto de ley es un avance, si bien abarca lo que son las corridas, faltan algunos temas porque, por ejemplo, la persona que causó tanto dolor en nuestra familia, no estaba corriendo una picada y quedaríamos afuera de esta ley", dijo García. Y aclaró que si bien aún se desconoce cuáles serán las pautas a implementar, la figura a crear "queda muy acotada a ciertos casos y tendría que ser más general, porque hay muchas variables dentro del homicidio vial".Y volviendo al proyecto presentado por Sergio Massa, agregó: "Es un avance, pero quizás tendrían que trabajarla desde ese lugar. Una persona que conduce en estado de ebriedad, como lo hacía Silvio Díaz en ese momento, quedaría afuera de esta ley porque en ese momento no estaba corriendo picadas. Tendría que abarcar todos los casos de homicidio vial".Por otra parte, la madre de Juan Manuel afirmó que "después de 6 años, seguimos luchando internamente en la familia y estas noticias nos remueven muchísimo, volvemos al mismo día, y me pongo en el lugar de los padres (de Tahiel) porque muchos no se pueden imaginar la situación por la cual están pasando y de alguna manera me pongo feliz de que los estén escuchando porque es muy importante que alguien te escuche en un momento tan difícil y con todo el dolor que uno sufre".Finalmente, García agradeció el apoyo que siempre tuvieron de parte de la sociedad y de nuestro medio, "porque por parte de la justicia siempre nos sentimos muy desprotegidos".El domingo 13 de septiembre una picada terminó en tragedia en Laferrere, provincia de Buenos Aires. Tahiel Contreras, un nene de 6 años perdió la vida luego de ser embestido junto a sus padres que esperaban para cruzar la calle. El menor perdió la vida en el acto mientras que los padres sufrieron heridas leves.El hecho ocurrió en la esquina de Ruta 21 y Soldado Sosa, cuando tres hombres a bordo de Volkswagen Bora, un Vento y un Chevrolet Corsa corrían una picada. Así Nahuel Olivera, de 22 años, que manejaba el Corsa, perdió el control del auto y chocó contra un Volkwagen Fox que circulaba con normalidad.Olivera está imputado por homicidio simple con dolo eventual.