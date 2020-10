Paranaenses aprovecharon el feriado y el calor para pasear en la costanera

Sociedad Vuelve el calorcito y la posibilidad de lluvias sigue siendo casi nula

Gran cantidad de paranaenses decidieron aprovechar el feriado y las temperaturas cálidas para realizar actividades de recreación en la costanera de Paraná.El 7 de octubre en Paraná es feriado con motivo de la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario.observó a muchas personas realizando actividades de recreación y esparcimiento."Salí a caminar porque me hacía falta, me cuido mucho y estoy bastante encerrada", contó una mujer aY resaltó: "Trato de salir de mañana o por la tardecita, tenía ganas de mirar el rio y el verde".En cuanto a la cantidad de personas que había en la costanera aseguró: "no hay tantos como antes y muchos no llevan barbijos, más que nada la gente joven".Consultada sobre cómo lleva el encierro dijo: "Es una situación muy difícil y por momentos me pongo muy triste, desde el comienzo de la pandemia no veo a mis hijos y nietos"."Es hermoso poder salir, vimos la naturaleza y es importante poder tomarse un respiro", contó otra mujer que caminaba por la costanera.Por su parte, un hombre apuntó: "Tratamos de sacar a nuestros chicos para que gasten energías y disfruten al aire libre"."Es una situación complicada para los nenes, tratamos de estar con ellos, nos toca ser padres, amigos, docentes y abuelos. Por ello buscamos alternativas para que pueden recrearse solos".Al finalizar un adulto mayor añadió: "hay mucha gente inconsciente que no usa protección, piensan que es todo mentira, creo que esta que no esté la vacuna no nos vamos a poder volver a reunir".