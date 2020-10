Ruberto: "El corte de horario no es positivo para el manejo de la pandemia"

Paraná Comerciantes del microcentro extenderían por su cuenta el horario de atención

Comerciantes del microcentro de Paraná se convocaron, este martes, en la peatonal San Martín para solicitar que se extienda el horario de atención hasta las 20:30. Cabe recordar que por una disposición del municipio los negocios deben cerrar a las 18. Esta medida se da en el marco de la pandemia del coronavirus, con el fin de garantizar la prevención del virus y tener un mayor control epidemiológico en el caso de que se detecten casos.que "".", resaltó.En ese sentido, manifestó que "los propietarios de los comercios dicen que entre las 14 y las 16 no venden nada. Nosotros les recomendamos que pongan ofertas en ese tiempo.A ellos los ayudamos para que en abril se pueda abrir el centro de Paraná".", remarcó.Comentó que "nosotros no nos oponemos al diálogo pero en esto somos intransigentes. Le dijimos al intendente que".No obstante, informó que "en marzo vamos a retomar con la lucha porque".Sobre la situación del comercio en este momento, manifestó que "se atribuye al horario las bajas ventas, pero en realidad tiene que ver con el aumento de la pobreza, el achicamiento del poder de compra que se limita mucho a alimentos. El día después de la pandemia es la zozobra de los compañeros que ven peligrar su puesto de trabajo. Ya se perdieron cerca de 3 millones de puestos de trabajo. En Paraná aún no ha sucedido".