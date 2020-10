Asesor del Presidente habló sobre "cierres parciales" para controlar el Covid-19

Sociedad Detalle por localidades de los 187 casos de Covid en quince departamentos

El médico clínico y experto en gerontología, Luis Cámera, es uno de los integrantes del Comité de Expertos que asesora al Poder Ejecutivo, para amortiguar los efectos de la pandemia de coronavirus en la Argentina. Este martes dialogó con", expresó el médico.En cuanto a las terapias intensiva en el país, dijo que "es el tema que más nos preocupa, en Córdoba, Rosario, Mendoza, prácticamente no hay camas, y eso que son lugares grandes, imagínate en localidades de segundo o tercer orden. Las capitales absorben camas de los lugares más chicos, eso está pasando y los traslados en ambulancia, a veces tardan tres horas."El virus se federalizó, cuando en Bueno Aires teníamos 10.000 casos, en las provincias había 1.000. Lamentablemente se derramó y se extiende el tiempo de la epidemia, con el agotamiento que eso significa", indicó."."Estos casos pueden aparecer, y otra cosa que puede suceder es que quedan residuos del virus. También existe el Covid Persistente, que el paciente termina su enfermedad, pero no termina de mejorar y un mes después puede tener una febrícula.", remarcóVacunaLuis Camera, insistió en que el desarrollo de una vacuna tarda años. "De acá a uno año vamos a tener varias vacunas, pero no se pueden apurar más los tiempos. Además, hay que probarlas en la población para saber si es efectiva. Esos estándares no se pueden romper, porque puede generar una dosis que haga daño".Y agregó que "la vacuna de Oxford recién la van a empezar a dar en Pascuas, faltan 8 meses."."Sabemos que somos mamíferos que el estar juntos y en manada forma parte de nuestra esencia, pero si no nos adaptamos y no le ponemos un límite a esa conducta no va hacer daño. Sabemos que es muy difícil, pero lo tenemos que hacer" indicó.Sobre la población que recibiría la vacuna dijo que "no todos van a recibir, los adultos mayores y el personal de salud son la prioridad. Alrededor de 10 millones de ciudadanos podrían recibir una dosis. Las personas van a tener que trabajar para contagiarse lo menos posible".Sobre lo que le recomendaría al Gobernador Bordet, señaló que"."Vamos a tener que empezar a realizar lo que hace Europa, ir cerrando determinados lugares hasta que podamos controlarlo y alcanzar la inmunidad y las vacunas. Una de las opciones también poder cerrar por barrios o áreas, para perjudicar a los que están bien. Se lo mas limitada posible para no afectar la económica".El Gobierno nacional definirá esta semana una nueva extensión de la cuarentena que finaliza el próximo 11 de octubre."La nueva etapa va a ser la misma de siempre,Hay que ir a los barrios vulnerables y a las casas con menos recursos, porque es ahí donde el virus ataca, a la población pobre, que viven hacinados, tiene poca disponibilidad de agua y comparten el baño" remarcó.Y continuó: "Es ahí es donde se dan los contagios, el baño comunitario es muy riesgoso.Las 24 jurisdicciones del país aprobaron en julio pasado los protocolos para la vuelta a las clases presenciales. Esta tarde se avanzaría en el retorno a las aulas de los alumnos del último ciclo de la primaria y secundaria."Hay que hacer un esfuerzo muy grande, pero hay que darle prioridad para poder volver.