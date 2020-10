Feriado Patronal en Paraná: Negocios del microcentro abrirán normalmente

Este miércoles 7 de octubre los paranaenses celebrarán el día de la Virgen del Rosario, por este motivo se considera feriado para la administración pública provincial y municipal. Las entidades bancarias no prestarán atención al público, los colectivos circularán con un cronograma de frecuencias de día sábado y exitía la duda en cuanto a la actividad comercial.consultó a diferentes comercios para saber si abrían y sobre la problemática del horario corrido o cortado."Este martes pensamos abrir, hay que tratar de vender por cómo está la situación", indicó a, el dueño de un comercio de productos fotográficos.En cuanto al horario, opino que "los turnos cortados serían más favorables para las ventas".Por otro lado, una trabajadora de una casa de indumentaria femenina apuntó: "El martes vamos abrir, creemos que las personas van a estar de paseo y se van a acercar a los locales".A su vez dijo: "Una solución para el horario seria corrido y extendido, porque a las seis de la tarde es cuando se ve más movimiento. A la siesta las personas vienen poco, pero sirve para los que viven lejos"."Al ser los días más largos los clientes salen alrededor de las 17", sumó.En tanto, de un comercio dedicado a la venta de instrumentos declaró: "Con la necesidad de venta que hay debemos abrir"."El horario corrido sirve en ciudades donde las distancias son más alejadas, pero acá no. Los trabajadores de comercio ya tienen una vida organizada", añadió.Por su parte otro trabajador indicó: "todos los clientes que entran manifiestan que es mejor el horario de corrido. No se vende por la situación actual no por el horario".Una mujer que se encontraba en la peatonal, apuntó: "es preferible el horario de corrido y que de tarde los trabajadores puedan estar con su familia, para los clientes también es mejor porque te desocupas rápido".Al finalizar,mencionó "los comerciantes sino no tienen vida propia".